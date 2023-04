Günzburg geht die Umsetzung der Klimaziele an

Plus Ende 2021 hat sich die Stadt ambitionierte Ziele zum Klimaschutz auferlegt. Nun sind die nächsten Punkte aufgegriffen worden, um diese auch zu erreichen.

Sich hohe Ziele zu setzen ist ein erster Schritt, aber eben nicht mehr. Um diese auch ernsthaft zu erreichen, bedarf es häufig Ausdauer und einem Plan, wie diese zu erreichen sind - und das alles muss dann auch noch umgesetzt werden. Die Stadt Günzburg hat sich beispielsweise im Dezember 2021 sehr ambitionierte Ziele zum Thema Klimaschutz aufgelegt. In den vergangenen beiden Stadtratssitzungen wurden mehrere Punkte beschlossen, um diese auch zu erreichen. Nichts also mit den befürchteten Zielen für die Schublade, wie es Stadträtin Angelika Fischer (GBL/Grüne) formulierte.

Der Stadtrat Günzburg hat sich Ende 2021 einstimmig dafür ausgesprochen, bis 2035 klimaneutral zu sein. Der Anteil erneuerbaren Stroms soll bis 2030 100 Prozent betragen. Die Treibhausgasemission kommunaler Gebäude soll bis 2035 um 95 Prozent gesenkt werden. Eine nachhaltige und ressourcenschonende Bauweise wird angestrebt, Neubauten ausschließlich passivhausähnlich sein, Bestandsgebäude energetisch saniert und Gebäude konsequent mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Der Anteil erneuerbarer Wärme im Stadtgebiet soll bis 2035 auf 100 Prozent steigen - mit Stand 2019 lag er bei lediglich elf Prozent und damit noch unter dem bundesweiten Durchschnitt von 15 Prozent.