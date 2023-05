Günzburg

Günzburg investiert 3,5 Millionen Euro für Modernisierung des Waldbads

Plus Das Freibad nahe der Donau ist für Oberbürgermeister Jauernig "ein Lebensgefühl". Damit drückt er auch aus, wie wichtig dieses Projekt ist. Was alles ab Herbst passieren soll.

In wenigen Tagen beginnt im Günzburger Waldbad die Saison. Wenn in der ersten Septemberhälfte wieder Schluss ist, machen sich die Stadtwerke mit den beauftragten Firmen daran, dem in einer parkähnlichen Landschaft eingebetteten Freibad ein neues Gesicht zu geben. Das vor 61 Jahren errichtete südliche Bestandsgebäude und der daran anschließende und zwei Jahre später gebaute Kiosk werden dann endgültig der Vergangenheit angehören. Sie werden abgerissen. Die schlechte Altbausubstanz, sagt der Günzburger Stadtwerke-Vorstand Lothar Böck während eines Ortstermins, mache das "dringend erforderlich". Mit rund 3,55 Millionen Euro sind die Kosten veranschlagt. Die Finanzierung trägt in erster Linie die Stadt Günzburg. Der Stadtrat hat den Planungen bereits zugestimmt.

Das Günzburger Waldbad wurde vor rund 60 Jahren errichtet. Eine Tafel weist darauf hin. Foto: Till Hofmann

In den nächsten Tagen soll die Baugenehmigung beantragt werden – eine reine Formsache, weil sich alle Beteiligten einig sind. Dann können die groben Bauarbeiten vor der Winterphase beendet werden. Das ist jedenfalls die Absicht. Zumindest der neue Zugangsbereich, der weiter in den Süden an die breiteste Stelle verlagert wird (dann hat das auch einen Vorplatzcharakter) soll im Mai 2024 bereits genutzt werden können.

