Günzburg

vor 36 Min.

Günzburger Immobilienmaklerin ist jetzt Stoffhändlerin und Näherin

Stoff & Tuch heißt das neue Geschäft der ehemaligen Immobilienmaklerin Christine Kehl am Durchlass 3 in Günzburg. Dort verkauft die 59-Jährige über 4000 Stoffe und näht selbst.

Plus Christine Kehl ist beruflich nochmal neu durchgestartet: Nach 30 Jahren im Immobiliengeschäft handelt sie nun in Günzburg mit Stoffen und näht Kleidungsstücke.

Von Bernhard Weizenegger

An den Schaufenstern klebt noch die Beschriftung "Christine Kehl Immobilien", mit dem bekannten Logo in grüner Schrift. Vor der Türe trägt eine Schneiderpuppe ein elegantes Stoffkleid, zwei Auslagen preisen Stoffreste zu Sonderpreisen an. Innen türmen sich mannshoch die Stoffballen. Stoffe in allen Farben, Webarten und Mustern. Dazwischen führt ein schmaler Weg zu einem Arbeitsplatz im hinteren Teil des großen Raums. Mit Nähmaschine, allerlei Werkzeugen und Accessoires. Hier werden Schnittmuster entworfen oder auf Stoffe übertragen, genäht und repariert. Christine Kehl hat nach 30 Jahren in der Immobilienbranche ihre große Leidenschaft für Stoffe zum Beruf gemacht.

