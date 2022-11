Günzburger Spielhallen-Räuber bekommt geringere Strafe als Komplize

Plus Das Landgericht Memmingen verhängt im Prozess um einen Raubüberfall auf eine Spielothek eine mehrjährige Haftstrafe sowie eine Alkoholtherapie in einer Suchtklinik.

„Es war der größte Fehler meines Lebens“, gab sich der Angeklagte offensichtlich geläutert. Der heute 31-Jährige wurde wegen eines bewaffneten Raubüberfalls auf eine Günzburger Spielothek vor etwa acht Jahren vom Memminger Landgericht zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Doch statt die hinter Gittern abzusitzen, muss der Mann erst einen Alkoholentzug absolvieren.