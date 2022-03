Handy auf Parkplatz in Günzburg verloren: Wurde es gestohlen?

Eine Frau verliert ihr Handy auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Günzburg. Vermutlich wurde das Mobiltelefon vom Finder gestohlen.

Am Freitagnachmittag wurde bei der Polizei Günzburg eine Anzeige wegen Unterschlagung erstattet. Die Geschädigte war zuvor in einem Supermarkt in der Augsburger Straße in Günzburg und hat nach ihren Angaben ihr Handy auf dem Parkplatz verloren. Eine Absuche des Areals verlief nach Angaben der Polizei negativ, sodass davon auszugehen ist, dass ein Finder sich das Handy unerlaubt angeeignet hat.

Die Polizei Günzburg nimmt Hinweise von Zeugen, die im Zeitraum von 12.30 bis 13 Uhr relevante Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 08221/919-0 entgegen. (AZ)