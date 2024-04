Günzburg

Streik: Bei OSI wurde 24 Stunden lang kein McDonald's-Patty produziert

Einen solch langen Streik gab es in der Geschichte des McDonald's-Zulieferers OSI in Günzburg noch nicht.

Plus Bei OSI in Günzburg werden normalerweise Fleischpatties für Burger hergestellt, doch einen Tag lang stehen die Anlagen still. Wie der Streik Wirkung zeigen soll.

Von Sophia Huber

Es ist laut vor dem Werk von OSI Foods Solutions in Günzburg. Trillerpfeifen und Rufe aus voller Kehle dröhnen bis auf die Parkplätze benachbarter Firmen. Es ist so laut, dass sich Tessa Belandt mit zwei weiteren Kollegen aus dem Betriebsrat abseits stellen muss, um zu erklären, warum sie seit Dienstagabend 21 Uhr für 24 Stunden die Arbeit niederlegen. "Ein bisschen nervös waren wir schon", gibt Belandt zu. "Denn einen Streik in dieser Größenordnung gibt es hier zum ersten Mal."

Die 26-Jährige arbeitet seit zehn Jahren bei OSI Foods Solutions in Günzburg. Sie und die mehr als 100 Kolleginnen und Kollegen, die heute gekommen sind, wollen mehr Geld. Man sei teils seit Jahrzehnten dabei und komme der Firma immer entgegen, wenn es heiße: Mehrarbeit, länger Produzieren und am Samstag arbeiten. Doch: "Es lohnt sich nicht mehr."

