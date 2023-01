In Günzburg beginnt die Fasnacht: Der Stadtbutz ist geweckt

Nach zwei Jahren Zwangspause weckten die Günzburger Fasnachter wieder ihren Stadtbutz. Der Sommerschlaf ist beendet, die turbulente fünfte Jahreszeit beginnt.

"Stadtbutz stand auf, aus isch mit d'r Ruah, dia Narra hant vom Schlaufa gnua", schallten am Samstag nach zweijähriger "Zwangspause" endlich wieder die lauten Rufe am Günzburger Marktplatz. Der Stadtbutz wurde aus seinem Schlaf im Stadtturm geweckt. Unterstützt wurden die Hemadlenza (in Nachthemden gekleidete Narren) mit schriller Guggamusik von den Leipheimer Gassaheul'rn, den Patenzünften aus Haldenwang, Hochwang und Reisensburg.

Nachdem der Stadtbutz geweckt war, zogen die Narren über den Marktplatz. Foto: Timmy Costa

Voller Enthusiasmus riefen die Narren "Stadtbutz Jaaa-Verreck". In diesem Fall hat das "Verreck" allerdings nichts mit dem Sterben zu tun, sondern mit dem Ausdruck des Erstaunens über den gerade geweckten Stadtbutz. Im Anschluss an das Spektakel lud der Brauchtumsverein mit seiner Narrenzunft alle Bürgerinnen und Bürger auf eine leckere Narrensuppe, Glühwein und Kinderpunsch ein. Zum Beginn der fünften Jahreszeit wurden die Hofgasse und der Marktplatz von fleißigen Helfern der Narrenzunft mit den Fetzenleinen wieder in ein närrisches Kleid getaucht.

In Günzburg gibt es wieder einen Kinderball

In diesem Jahr finden die beliebten Günzburger Fasnachts-Veranstaltungen wieder ohne Einschränkungen statt. Die Stadtbutzen laden gemeinsam mit der Stadt Günzburg am 21. Januar zum traditionellen Kinderball in die Jahnhalle ein. Ab 14 Uhr (Einlass 13.30 Uhr) kommen die Kinder bei lustigen Tänzen und Spielen voll auf ihre Kosten. Der Eintritt ist wie immer frei!

Am 28. Januar findet der Rathaussturm und dem anschließenden Narrenbaumstellen am Marktplatz statt. Auch das traditionelle Funkenfeuer wird am 26. Februar wieder ausgerichtet.