Joggerin trifft auf einen nackten Spaziergänger im Wald bei Reisensburg

In einem Waldstück trifft eine Frau auf einen nackten Spaziergänger, beide erschrecken sich und laufen davon. Später bittet der Mann die Joggerin um Entschuldigung.

Bei einer Joggingrunde hat eine Frau am Donnerstagnachmittag in einem Wald bei Günzburg einen nackten Mann angetroffen, beide haben sich voreinander erschreckt. Laut Polizei war die Frau gegen 17.30 Uhr in einem Waldstück bei Reisensburg joggen, als sie dort auf den Mann traf, der offensichtlich nackt im Wald spazieren ging. Die Frau erschreckte sich und lief davon. Auch der nackte Mann hatte wohl nicht damit gerechnet, bei seinem Spaziergang im Wald auf andere Personen zu treffen, erschrak sich ebenfalls und lief auch davon.

Kurz später kam der Mann dann nochmals auf die Frau zu, dieses Mal bekleidet, um sich für den Vorfall zu entschuldigen. Die von der Frau über den Vorfall informierten Polizeibeamten trafen den Mann im Nahbereich an und er räumte ein, nackt durch den Wald gelaufen zu sein. Die Polizei Günzburg hat die Ermittlungen gegen ihn wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses aufgenommen. (AZ)