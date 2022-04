Kotflecken an einer Hauswand in Günzburg: Wer hat etwas gesehen?

Das war keine schöne Entdeckung zum Wochenstart für eine Frau aus Günzburg.

Eine unschöne Entdeckung hat eine Hausbesitzerin in Günzburg am Montag gemacht. Über das Wochenende wurde ihre Hauswand mit Kotflecken beschmutzt. So berichtet es die Polizei Günzburg. Das Einfamilienhaus befindet sich in der Schützenstraße.

Polizei Günzburg bittet um Hinweise zur Tat

Zeugenhinweise werden durch die Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 entgegengenommen. (AZ)