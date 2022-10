Krankenhauspersonal verhindert bei Brand in Günzburger BKH Schlimmeres

Plus Dank gut geschultem Personal wurde bei einem Brand im BKH Günzburg am Montagabend niemand verletzt. Die Ermittler gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Um 18.32 Uhr ging am Montagabend auf dem Smartphone von Wilhelm Wilhelm der Alarm ein. "Ich war noch mit meinem Stellvertreter im Dienst und bin mit ihm sofort zu Haus 20 geeilt", erzählt der Regionalleiter des Bezirkskrankenhauses Günzburg am Tag danach. Keine sechs Minuten später war bereits die Werksfeuerwehr vor Ort, kurz danach kam die alarmierte Feuerwehr Günzburg. Da war der Schwelbrand zweier Rauchmelder vom Klinikpersonal bereits gelöscht. "Dem geschulten Personal ist es zu verdanken, dass kein Patient verletzt wurde, das ist sensationell gut gelaufen", lobt Wilhelm.