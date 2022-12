Krippenfreunde zeigen in Günzburg ihre Werke – und eine berühmte Krippe

Die Krippenfreunde stellen ihre selbst gebauten Ställe aus. Statt des traditionellen Holzes findet ein neues Material Verwendung. Auch ein besonderes Werk ist zu sehen.

Es war kein Geringerer als der heilige Franz von Assisi, der 1223 die erste Weihnachtskrippe in einem Wald aufbaute, um die Szenen rund um die Geburt Jesu bildlich darzustellen. Gut 300 Jahre später fingen die Jesuiten an, die in der Weihnachtsgeschichte von Lukas erzählten Ereignisse in ihren Klöstern in Krippen nachzubauen. Ein Brauch, der um die Welt ging. In vielen Familien gehört das Aufstellen einer Krippe genauso zum Weihnachtsfest wie der geschmückte, hell erleuchtete Christbaum.

Gerade bei uns im Schwäbischen Barockwinkel haben die Weihnachtskrippen eine uralte Tradition. Die Günzburger Krippenfreunde blicken auf eine mehr als 100-jährige Vereinstätigkeit zurück und sind aktiver denn je. Schulungen zum Selbstgestalten der Krippen werden das ganze Jahr über von Fachleuten angeboten. Kurse zum Schnitzen der Figuren für Anfänger beginnen bereits im Frühjahr mit dem Anfertigen von Schafen. Fortgeschrittene beschäftigen sich dann mit den Feinheiten der Figurengestaltung.

Krippenbauer Rudolf Saßen besuchte viele Fortbildungen in Italien

Gemäß der uns bekannten Weihnachtsgeschichte kam Jesus ja in einem Stall zur Welt. So ist das Gestalten der Ställe, in denen die geschnitzten Figuren zur Präsentation der Weihnachtsgeschichte aufgestellt werden, ein ganz wichtiges Thema für die Freunde des Krippenbaus. Soll der Stall eine orientalische Note erhalten? Das Heilige Land ist ja in Vorderasien gelegen. Oder soll der Stall lieber an unsere heimatliche Landschaft angepasst werden? Das gibt einen schönen Bezug zum vertrauten Umfeld. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, so lange Ochs und Esel zusammen mit Maria und Josef und den Hirten, das Wunder der Geburt Christi bestaunen können.

Bandsäge und Bohrer gehörten früher zur Grundausrüstung der Krippenstallbauer. Rudolf Saßen verwendet jetzt leichter zu bearbeitendes Material. Foto: Claudia Jahn

Stallbaumeister Rudolf Saßen baut seit über 30 Jahren selbst Krippen. Wie jeder der Krippenfreunde hat er zunächst mit dem Schnitzen von Figuren begonnen und sich über die Jahre die notwendigen handwerklichen Fertigkeiten und ein großes Fachwissen angeeignet. Bei diversen Fortbildungen vor allem in Italien lernte er die Verwendung von Kunststoffen wie Styrodur kennen. War früher ein passgerechtes Zurechtsägen von Brettern für den Stallbau nur mit Band- oder Kreissägen zu bewerkstelligen, so benötigt heute der moderne Krippenbauer für die Bearbeitung des eigentlich beim Hausbau verwendeten Dämmstoffes lediglich ein Cuttermesser und einen Heißdrahtschneider. Styrodur lässt sich gut bearbeiten und wesentlich filigraner formen als Holz. Bei einer abschließenden Behandlung mit einer Drahtbürste und einer entsprechenden Bemalung wirken die Krippen täuschend echt – wie aus Holz gefertigt. Dass sie sich aufgrund ihres wesentlich geringeren Gewichtes auch noch viel leichter transportieren lassen als die herkömmlichen Holzkrippen, ist ein nicht von der Hand zu weisender Aspekt.

Krippenbauer aus Günzburg haben ihren Standort im Pfarrheim Sankt Martin

Parallel zu den Stallbaukursen fand im Pfarrheim Sankt Martin, wo die Krippenbauer seit vielen Jahren ihren Standort gefunden haben, ein Hintergrundmalkurs statt. Kunstmaler Franz Siegl weihte die Teilnehmer in die Geheimnisse der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten des Umfelds einer Krippe ein. Perspektive und Gestaltung des Horizonts wurden dabei genauso thematisiert wie die Anpassung des Hintergrunds an die in der Krippe verwendete Landschaftsform.

Karl Liepert, der sich seit Jahren bei den Krippenfreunden Günzburg engagiert, ist stolz darauf, heuer seit langer Zeit die berühmte Osterrieder Krippe im Foyer des Pfarrheims präsentieren zu können. Sebastian Osterrieder war ein bekannter und sehr eigenwilliger Bildschnitzer, der in den Anfängen des 20. Jahrhunderts den Höhepunkt seiner Schaffenskraft hatte und weit über Deutschland hinaus bekannt war und unter anderem auch für den Vatikan arbeitete. Dank guter Beziehungen von Josef Lutz, dem langjährigen und leider viel zu früh verstorbenen Vorstand der Günzburger Krippenfreunde, konnten die nun ausgestellten wertvollen Figuren für den Günzburger Verein gesichert werden.

Die ganze Bandbreite der Arbeiten der Krippenbaukurse der vergangenen Monate wird dieses Wochenende im Pfarrheim Sankt Martin ausgestellt. Da kann sich der Besucher selbst ein Bild von der Kreativität und dem Können der Günzburger Krippenfreunde machen. Beginn der Ausstellung ist am Samstagabend mit einer Segnung der neu gefertigten Ställe im Pfarrheim nach der Vorabendmesse in Sankt Martin. Am Sonntag ist die Ausstellung tagsüber von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Krippenfreunde geben an diesem Tag auch gerne Auskunft über die Tätigkeit in ihrem Verein.