Lkw-Fahrer beschädigt Dachziegel in Wasserburg und fährt weiter

Ein Mann hört ein lautes Geräusch von der Straße, später sieht er, dass die Dachrinne seines Hauses in Wasserburg verbogen und mehrere Dachziegel abgerissen waren.

In der Ortsstraße in Wasserburg hat am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr ein 62-jähriger Mann ein lautes Geräusch von der Straße gehört. Als er ungefähr eine halbe Stunde später nachsah, musste er feststellen, dass die Dachrinne seines Hauses verbogen und mehrere Dachziegel abgerissen waren. Das berichtet die Polizei Günzburg. Offenbar fuhr ein unbekannter Fahrer mit einem größeren Lkw durch die Straße und blieb dabei am Dach des Hauses des 62-Jährigen hängen und beschädigte dieses dadurch, fuhr aber ohne den Schaden zu melden weiter.

Ist ein Lkw am Haus in Wasserburg hängengeblieben?

Ein Nachbar des 62-Jährigen konnte zur besagten Zeit einen Lkw einer Haldenwanger Firma in der Straße sehen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ungefähr 1800 Euro. Ob hier tatsächlich ein Zusammenhang besteht, wird durch die Polizei Günzburg ermittelt. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefonnummer 08221/ 9190 erbeten. (AZ)