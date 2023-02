Mann erwischt Geliebten seiner Frau: Streit eskaliert an der Haustür

Vor einem Anwesen in Günzburg ist es kürzlich zu einer Auseinandersetzung zweier Männer gekommen. Grund war wohl eine Affäre der Ehefrau.

Ein Beziehungsdrama hat sich zu Beginn der Woche in Günzburg abgespielt. Ein Ehemann traf am vergangenen Montag in den Abendstunden vor seinem Wohnanwesen auf den Geliebten seiner Frau. So berichtet es die Polizei Günzburg. Der Ehemann soll die Affäre seiner Frau zur Rede gestellt haben. Hieraufhin schlug der 48-jährige Nebenbuhler dem Mann laut Polizei ins Gesicht. (AZ)