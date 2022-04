Mann wird vor Supermarkt in Günzburg immer aggressiver

Die Polizei trifft nach dem Anruf einer Frau den 63-Jährigen auf dem Parkplatz an, wo er auch gegen die Beamten Widerstand leistet. Er muss sogar in ein Krankenhaus.

Der Polizei ist am Mittwochnachmittag mitgeteilt worden, dass sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Maria-Theresia-Straße in Günzburg eine aggressive männliche Person aufhält, die Passanten angehen würde. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte vor Ort festgestellt werden, dass eine Dame von dem Mann beleidigt worden war. Zudem wurde ein Mann von dem Aggressor mit Wucht gegen die Außenwand des Verbrauchermarktes gestoßen. So berichten es die Beamtinnen und Beamten.

Der Mann vor dem Supermarkt stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss

Der aggressive Mann konnte von der Polizei ebenfalls angetroffen werden. Im Zuge der Befragung vor Ort wurde der Mann zunehmend aggressiver. Er stand unter erheblichem Alkoholeinfluss, teilt die Polizei mit. Aufgrund der Alkoholbeeinflussung des Mannes, seiner zunehmenden Aggressivität und der bestehenden Fremdgefährlichkeit war es letztlich notwendig, den Mann in einem Krankenhaus unterzubringen. Bei der Durchführung dieser Maßnahme leistete der 63-jährige Tatverdächtige Widerstand gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Zudem beleidigte und bedrohte er die Einsatzkräfte. Gegen den 63-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (AZ)