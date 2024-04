Mit 2,0 Promille mehrmals gegen Auto gefahren

Gleich mehrfach fährt ein 63-Jähriger gegen das Heck eines anderen Autos. Den Grund dafür hat die Polizei bei der Unfallaufnahme schnell herausgefunden.

Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagabend in Günzburg einen Schaden von rund 4500 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei war der 63-Jährige gegen 20.45 Uhr in der Reindlstraße mit seinem Auto unterwegs. Dort fuhr er einem weiteren Auto mehrmals im Heckbereich auf. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Unfallverursacher alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet etwa 2,0 Promille.

Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins wurde der 63-Jährige entlassen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol ein. (AZ)