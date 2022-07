Mit Ziegelsteinen befüllter Anhänger kippt in Günzburg um

Mit seinem Anhänger wollte ein Mann am Freitag auf die B16 fahren, doch in einer Linkskurve gerät die Ladung ins Rutschen und der Anhänger kippt um.

Am Freitag gegen 12 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Anhänger-Gespann von der Wilhelm-Maybach-Straße kommend die Auffahrt zur B16 in Richtung Günzburg. Auf dem Anhänger waren Ziegelsteine geladen, welche laut Polizei nicht ausreichend gesichert waren. In der Linkskurve der Auffahrtsschleife geriet die Ladung auf dem Anhänger ins Rutschen, sodass der Anhänger umkippte und die Ziegelsteine auf die Fahrbahn fielen. An dem Anhänger entstand 500 Euro Sachschaden. (AZ)