Günzburg

vor 32 Min.

Mitten in der Pandemie eröffnet: So läuft es bei der Vintage Bar

Faruk Demirpolat (Dritter von links) mit einem Teil seines Teams an der Bar beim Guntiafest in Günzburg.

Plus Der 24-jährige Faruk Demirpolat aus Günzburg hat inmitten der Corona-Pandemie die Bar am Stadtberg übernommen und renoviert. Jetzt plant er schon seine zweite Filiale.

Von Sophia Huber

Das Guntiafest in Günzburg war für das Team der Vintage Shisha & Cocktailbar eines der Höhepunkte bisher. Sozusagen der Befreiungsschlag nach der Corona-Pandemie. Menschen über Menschen an dem Stand vor der Bar, Cocktails gingen über den Tresen, die Stimmung war ausgelassen. So erzählt es Faruk Demirpolat. Der 24-Jährige aus Günzburg ist seit 2020 der Inhaber der Bar am Stadtberg.

