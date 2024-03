Mopeds getunt: Auf der Flucht vor der Polizei stürzt ein Fahrer

Zwei Unbekannte haben wohl ihre Kleinkrafträder illegal aufgepeppt. Bei einer Polizeikontrolle gelingt beiden die Flucht, ein Fahrzeug stellt die Polizei sicher.

Beamte der Polizei Günzburg fielen am Samstagnachmittag auf der Hagenweide bzw. in der Egelseegasse zwei Kleinkrafträder auf, die offensichtlich hinsichtlich der Lautstärke verändert worden waren. Außerdem waren an beiden nur schwarze Versicherungskennzeichen angebracht. Als die Polizisten die Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, flüchteten die beiden Fahrer.

Hierbei stürzte laut Polizei einer der beiden Unbekannten, dem jedoch zu Fuß die Flucht bis zu seinem Freund gelang, auf dessen Fahrzeug er dann aufstieg. Die Beamten konnten das zurückgelassene Kleinkraftrad sicherstellen und ermitteln nun gegen Unbekannt. Zeugen, die zu dem Vorgang sachdienliche Hinweise oder Angaben zu den bislang unbekannten Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden. (AZ)