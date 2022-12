Günzburg

Neue Wohnungen entstehen in Günzburg am Tor zur Altstadt

Plus An der Ecke Dillinger Straße/Schützenstraße wird es in Günzburg neben der denkmalgeschützten Hänle-Villa mehrere Neubauten geben. Was dort alles geplant ist.

Von Michael Lindner

Nachverdichtung in der Innenstadt, um Wohnraum zu schaffen und dazu noch die Belange des Denkmalschutzes integrieren. Es gibt definitiv leichtere Aufgaben. In Günzburg wird ein solches Vorhaben gerade angegangen – und zwar an der Ecke Dillinger Straße/Schützenstraße. Auf dem knapp 3000 Quadratmeter großen Areal hat das Bauunternehmen Bendl, welches das Grundstück 2020 gekauft hat, Großes vor. Details dazu wurden nun im Stadtrat vorgestellt.

