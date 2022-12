Polizei ermittelt nach Schlägerei an Mittelschule in Günzburg

Ein Video einer Schlägerei an der Maria-Theresia-Mittelschule in Günzburg führt nun zu polizeilichen Ermittlungen. Demnach wurde eine 14-Jährige verprügelt.

Weil eine Schlägerei an einer Schule gefilmt wurde, hat die Polizeiinspektion Günzburg Ermittlungen aufgenommen. Nach ihren Angaben übergab der Schulleiter der Maria-Theresia-Mittelschule am Dienstag der Polizeiinspektion Günzburg ein Video, indem eine Auseinandersetzung unter Schülern gefilmt wurde. Am Freitag vergangener Woche kam es dabei nach Unterrichtsende zu einer Rangelei zwischen drei Schülern im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren. Nach einem anfänglichen Geschubse trat schließlich ein zwölfjähriger Schüler mit dem Fuß gegen das Schienbein einer 14-jährigen Mitschülerin. Diese wurde dann noch von einem weiteren Schüler mit dessen Rucksack geschlagen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bisher nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter 08221/9190 zu melden. (AZ)