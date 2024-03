Polizei Günzburg weist auf ungültige Versicherungskennzeichen hin

Nach vermehrten Kontrollen von E-Scootern mit ungültigem Versicherungskennzeichen, weist die Polizei auf die neuen Schilder hin. Seit 1. März gibt es eine neue Farbe.

Die Polizei Günzburg hat in den vergangenen Tagen vermehrt E-Scooter mit ungültigem Versicherungskennzeichen kontrolliert. Daher weist die Polizeiinspektion darauf hin, dass die schwarzen Versicherungskennzeichen seit dem 1. März 2024 abgelaufen und somit nicht mehr gültig sind. Wer also noch mit diesem schwarzen Versicherungskennzeichen unterwegs ist, fährt ohne Versicherungsschutz und verstößt gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die aktuell gültigen Versicherungskennzeichen sind blau. Wer noch kein blaues Versicherungskennzeichen hat, sollte sich daher ein neues besorgen und den E-Scooter zwischenzeitlich zu Hause stehen lassen, so die Polizei. (AZ)

