Polizei sucht Zeugen zu zwei Unfallfluchten in Günzburg

In zwei Fällen wurden in Günzburg geparkte Autos angefahren, ohne sich anschließend um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen zu den Unfallfluchten.

Der erste Fall ereignete sich am Montag zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr in der Günzburger Straße im Stadtteil Reisensburg. Dort wurde ein geparkter, weißer Mercedes im Bereich der Parkplätze eines Geldinstituts angefahren und beschädigt. Die unbekannten Unfallverursacher entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem beschädigten Mercedes entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Die zweite Unfallflucht geschah am Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr auf einem Parkplatz in der Schlachthausstraße. Dort wurde ein silberfarbener VW Beetle angefahren und beschädigt. Auch danach entfernten sich die unbekannten Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am Volkswagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zu beiden Unfallfluchten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)