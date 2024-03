Günzburg

Poller angefahren: Die Polizei war Zeuge

Zwei Polizeibeamte waren zufällig in Hörweite, als in Günzburg ein Unfall passierte.

Mit seinem Lieferwagen will ein 24-Jähriger in der Hofgasse in Günzburg umdrehen. Ein lauter Schlag ruft die Polizei auf den Plan.

Zwei Streifenbeamte der Polizei Günzburg waren am Montag gegen 11 Uhr bei einem Einsatz in der Marktstraße, während ein 24-jähriger Mann mit seinem Lieferwagen versuchte, nach einer Warenanlieferung in der Hofgasse zu drehen um diese wieder verlassen zu können. Beim Rangieren übersah er einen Poller und fuhr dagegen. Durch den Schlag, den der Aufprall verursachte, wurden die beiden Beamten auf den Vorfall aufmerksam und sie klärten den Unfall so direkt vor Ort. Der 24-jährige Mann kam mit einer mündlichen Verwarnung davon. Der Sachschaden am Poller kann noch nicht beziffert werden. (AZ)

