Günzburg

vor 17 Min.

Sehnsuchtsort Günzburg? Eine bundesweite Analyse gibt eine klare Antwort

Plus Die Große Kreisstadt ist eine der attraktivsten Städte in Deutschland. Sie landet auf Platz sechs von 4600. In einem Bereich ist Günzburg aber im hinteren Drittel zu finden.

Von Michael Lindner

Es gibt sie, die möglichen Sehnsuchtsorte außerhalb der großen Städte, bei denen alles vorhanden ist, was rational betrachtet das Wohnen attraktiv macht. Und Günzburg gehört bundesweit zu den Spitzenreitern in Sachen Wohnattraktivität – das ist das Ergebnis einer neuen Analyse des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR).

Das Institut hat die Vorzüge und Nachteile der einzelnen Kommunen in Deutschland unter die Lupe genommen und einen Attraktivitätsindex für die Wahl des Wohnstandortes berechnet. Auslöser der Analyse war die Corona-Pandemie im Frühjahr 2020, als das städtische Leben von heute auf morgen zum Stillstand kam. Die Abkehr vom Wohnen in der Stadt und die Lust am Landleben nahm auch durch die Möglichkeit des Homeoffice in vielen Berufen an Fahrt auf. "In den meisten Fällen werden die hohen Wohnungspreise als Erklärung herangezogen. Als weiterer Push-Faktor gilt die stetig wachsende Dichte der großen Städte mit all ihren Nebenwirkungen wie mehr Verkehr, stärker frequentierten öffentlichen Räumen oder überlasteter Infrastruktur", teilt Peter Jakubowski, Leiter der Abteilung Raum- und Stadtentwicklung im BBSR, in der Analyse mit.

