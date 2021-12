Günzburg

vor 31 Min.

So geht die Günzburger Disco "Puls" mit der erneuten Corona-Zwangspause um

Die Diskothek Puls in Günzburg am Autohof nahe der A8 hat aufgrund der Pandemiebestimmungen wieder geschlossen.

Plus Nach langer Zeit durfte die Günzburger Disco Puls im Oktober öffnen - und musste Ende November erneut schließen. Hat sie so Zukunft? Und was ist mit der gerade eröffneten Bar "Flâneur"?

Von Christian Kirstges

"Boom, Boom, Boom - Shake that room! Es geht wieder los! Das Warten hat ein Ende. Nach über 18 langen Monaten ohne Euch und ohne Party ist es nun endlich wieder soweit: das "Puls" öffnet seine Tore wieder für Euch! Eskalation ist angesagt! Keine Maskenpflicht, kein Abstand, Vollgasgefeiere." So hat die Diskothek "Puls" am Günzburger Autohof am 1. Oktober auf ihrer Facebookseite die Wiedereröffnung nach der langen Corona-Zwangspause angekündigt. Es galt die 3Gplus-Regel - und nach und nach wurden die Vorschriften verschärft. Zuerst kam 2G, dann 2G-plus - und dann der nächste Lockdown für die Branche. Lohnt es sich da überhaupt noch für die im Herbst 2018 eröffnete Disco, wieder zu öffnen, wenn es irgendwann wieder erlaubt sein sollte?

