Start-up im TV: Wenn die "Löwen" Babynahrung kosten

Die gebürtige Günzburgerin Kathrin Strickle und ihr Mann entwickeln breifreie Babynahrung. Am Montag sind sie mit ihrem Start-up bei der Höhle der Löwen zu sehen.

Breifreie Babynahrung – da werden jene aufhorchen, die mit den allseits bekannten Hipp-Gläschen aufgewachsen sind oder denen die Mama aus Obst, Gemüse oder auch Fleisch selbst Brei zubereitet hat. Heute erledigen das Thermomix und Co., sogar ohne großen Aufwand. Kathrin und Kevin Strickle aber schwören auf eine andere Art der Babyernährung und haben deshalb ein Start-up gegründet: Ihre Idee durften sie bei der Gründershow "Die Höhle der Löwen" vorstellen. Söhnchen Kiano sorgt in der Sendung, die am Montag um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, für einen Überraschungsmoment.

Vor knapp einem Jahr hatte der heute zweijährige Bub den Ausschlag für seine Eltern gegeben, ein Unternehmen zu gründen. "Kiano mochte keinen Babybrei, er wollte von Anfang an alles in die Hände nehmen", erzählt Kathrin Strickle. Die 36-Jährige, die in Günzburg geboren und aufgewachsen ist und heute mit ihrer eigenen Familie in Lörrach lebt, suchte nach Alternativen. "In den letzten Jahren ist breifreie Babynahrung durch Social Media ein totaler Trend geworden, aber es gibt keinerlei Produkte, die das aufgreifen." Als Brei bezeichnet Strickle dabei alles Pürierte, "da geht es um die Konsistenz".

Vor knapp einem Jahr gründeten Kathrin und Kevin Strickle Minimo

Also ist die gelernte Pharmaberaterin selbst tätig geworden. Gemeinsam mit Ehemann Kevin, 33, gründete sie Minimo. Sie entwickelte Rezepturen für Pancake-Mischungen auf Hafervollkornmehlbasis – klassisch oder wahlweise mit Fruchtpüree. Pancakes klingen nun nicht unbedingt gesund. Ob ihre Kost für die tägliche Ernährung gedacht ist? "Wir haben uns andere Anbieter angeschaut, es gibt nur Pancake-Mischungen für Erwachsene auf dem Markt, und die haben viele ungute Zutaten", so Strickle. In ihren eigenen Produkten sei nur so wenig wie nötig drin, nur ausgewählte biologische Produkte und alles frei von Salz, Gluten und Laktose, außerdem vegan und ohne Zusatz von Zucker: "Perfekt für Allergiker geeignet."

Damit der Nährstoffbedarf gedeckt ist, sollte man noch Obst und Gemüse dazu reichen. "Das Topping macht den Pancake aus", sagt Strickle. Gedacht sind die Produkte für Babys ab acht Monaten. "Alles, was man als Erwachsener mit dem Gaumen zerdrücken kann, ist als Ernährung geeignet, auch wenn noch keine Zähne da sind", weiß die zweifache Mutter. Kiano esse auch jetzt noch die Pancakes. "Wie wir auch. Der Grundgedanke ist ja, dass das Kind vom Familientisch mitisst." Erwachsene könnten für die Süße noch Ahornsirup draufgeben.

Kevin und Kathrin Strickle mit Sohn Kiano, der den Ausschlag für ihr Start-up gegeben hatte. Foto: Minimo

Auf dem Markt ist Minimo seit zehn Monaten. Davon leben kann die Familie noch nicht, Kevin Strickle arbeitet als Maschinenbauingenieur, und seine Frau kümmert sich aktuell um das Start-up mit Onlineshop. "Mittlerweile sind wir auch in einigen Regalen im Babysortiment vorzufinden", sagt sie. Der "Breifrei-Hype" werde Strickle zufolge auch als "Baby-led weaning" bezeichnet, was auf Deutsch so viel bedeute, wie babygeleitete Beikost. "Das Kind gibt den Eltern sozusagen vor, was es essen möchte." Die 36-Jährige ist auch ausgebildete Fachkraft für diese Art der Ernährung.

Carsten Maschmeyer darf breifreie Babykost in der "Höhle der Löwen" probieren

Am Tag der Geburt ihrer Tochter Kalia vor zwei Wochen hätten die Strickles eine zweite schöne Nachricht erhalten, dass sie in der Sendung " Die Höhle der Löwen" am 8. April dabei sind. Die Dreharbeiten seien bereits vor knapp einem Jahr gewesen, und man habe nie die Garantie, dass man ausgestrahlt werde, sagt Kathrin Strickle. "Wir mussten uns so lange bedeckt halten und freuen uns umso mehr, dass es nun so weit ist."

Wie Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Tillman Schulz und Janna Ensthaler auf die Idee reagierten, ist noch geheim. Was Strickle aber verrät: "Unser Sohnemann hat für einen Überraschungsmoment gesorgt." Dass der damals Einjährige dabei war, habe das Ganze nämlich spannend gemacht: "Man kann Kinder nicht steuern." Die Investoren durften die Produkte auch probieren. Wie es ihnen geschmeckt hat, ist am Montagabend auf Vox zu sehen.