Streik bei McDonalds-Zulieferer in Günzburg angekündigt

Es geht um magere Löhne und Gehälter: Die Gewerkschaft NGG ruft die Beschäftigten von OSI-Foods in Günzburg und Duisburg zum Warnstreik auf. Das ist geplant.

Wegen des Streits um höhere Löhne und Gehälter bei OSI Foods Solutions, einem wichtigen Zulieferer von McDonald's, könnten beim Fastfood-Riesen bald Hamburger-Pattys und Geflügelprodukte knapp werden - davon geht zumindest die Gewerkschaft NGG aus. Sie hat ab Dienstag, 9. April, die Beschäftigten der Werke in Günzburg (Rinderpattys) und Duisburg (Geflügelprodukte) zu 24 Stunden Warnstreik aufgerufen.

Mit den Streiks wollen die Beschäftigten ihrer Forderung nach einer Lohnsteigerung von 15,5 Prozent Nachdruck verleihen. Vorausgegangen war nach Angaben der Gewerkschaft ein mageres Tarifangebot von 4,5 Prozent zuzüglich 250 Euro Inflationsausgleichsprämie für das Jahr 2024 durch die Arbeitgeberseite.

Tarifstreit bei OSI in Günzburg: Das fordert die Gewerkschaft

Dazu erklärte Laura Schimmel von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Region Schwaben (NGG): „Die Lebenshaltungskosten sind extrem gestiegen. Die Löhne müssen an diese Realität angepasst werden. Verglichen mit den Löhnen in der Region gibt es bei OSI-Foods kräftigen Nachholbedarf. Die Umsatzsteigerung der letzten Jahre muss endlich an die Beschäftigten weitergegeben werden. Die Beschäftigten arbeiten in Schichtarbeit, nachts und haben die Verantwortung für ein sicheres Lebensmittelprodukt. Sie haben eine angemessene Entlohnung verdient.“

OSI Food Solutions Germany ist Teil der US-amerikanischen OSI-Gruppe mit Hauptsitz in Aurora (Illinois) und einer der Hauptlieferanten für McDonald's. Die deutsche Muttergesellschaft, die OSI Foods GmbH & Co. KG machte nach Gewerkschaftsangaben hierzulande im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von 1,9 Milliarden Euro. Am Standort Günzburg arbeiten rund 170 Mitarbeitende in drei Schichten. Im Günzburger Industriegebiet sind neben dem Fleischverarbeiter OSI Food Solutions auch der Logistiker Havi und die Großbäckerei Lieken als Zulieferer für Fast-Food-Ketten tätig. Diese sind jedoch nicht von dem Streik betroffen.

Streik-Kundgebung am Mittwoch in Günzburg

Zuletzt hatten die Mitarbeitenden von OSI im Juni 2021 am Günzburger Standort gestreikt. Damals ging es um zähe Tarifverhandlungen, betriebsbedingte Kündigungen und deutliche Einschnitte bei Gehaltszuschlägen in den Nachtstunden, an Feiertagen und bei Mehrarbeit. Am Abend des 9. April werden alle drei Schichten zum Streik aufgerufen, heißt es in einer Pressemitteilung der NGG. Für Mittwoch, 10. April, 12.30 Uhr ist eine Kundgebung vor dem Werksgelände angesagt. (mit AZ)