Streit am Günzburger Bahnhof mündet in Körperverletzung

Die vermeintliche Randale Jugendlicher entpuppt sich als Streit einer Gruppe mit einem 50-Jährigen. Dabei spielt auch ein Wörterbuch eine Rolle.

Die Polizei Günzburg erhielt am Freitagabend gegen 21 Uhr zunächst eine Meldung über randalierende Jugendliche am Bahnhof Günzburg. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Jugendlichen mit einem 50 Jahre alten Mann in Streit geraten waren. Im Laufe des Streits schlug der Mann mit einem Wörterbuch einen 20-Jährigen aus der Gruppe. Den Schläger erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (AZ)