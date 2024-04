Günzburg

Tag der offenen Tür: Hinter den Kulissen der Günzburger Justiz

Plus Eine Vielzahl interessierter Besucherinnen und Besucher durfte unter anderem den Keller des Amtsgerichts bestaunen und erfahren, wie eine Verhandlung abläuft.

Von Wolfgang Kahler

„Eigentlich bin ich froh, wenn ich da nicht rein muss“, sagte eine Besucherin aus Leinheim, die zusammen mit ihrem Ehemann und vielen weiteren Interessierten kürzlich einen Blick hinter die Kulissen des imposanten Günzburger Justizgebäudes in der Ichenhauser Straße werfen konnte. Besonders groß war das Interesse an einer vom Amtsgerichtsdirektor geführten Schau-Verhandlung, bei der es um die Trunkenheitsfahrt einer Radlerin mit Flucht ging.

Der Öffentlichkeitstag im vor acht Jahren bezogenen Amtsgerichtsgebäude wurde nicht etwa vom Justizministerium angeordnet, sondern von Mitarbeitern und vor allem der Personalratsvorsitzenden Petra Berchtold initiiert, wie Direktor Johann-Peter Dischinger im Gespräch erzählt: „eine gute Idee“. Das bestätigte Jürgen Brinkmann, eigens aus Memmingen gekommener Vizepräsident des dortigen Landgerichts, für das eine ähnliche Veranstaltung für die Bevölkerung bereits geplant wird. Bereits am Eingang mussten sich die Besucherinnen und Besucher – wie an den anderen Arbeitstagen des Gerichts – einer Personenkontrolle unterziehen und den Inhalt ihrer mitgebrachten Taschen vorzeigen, also kein Test, sondern echte Pflichtaufgabe, wie eine Justizwachtmeisterin bestätigte. Das scheint auch notwendig, denn bei den Kontrollen wurden schon mal Messer oder Pfeffersprays entdeckt.

