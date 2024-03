Telefonbetrüger bringt Günzburger Bäckerei um 1000 Euro

Ein Unbekannter gibt sich als Sicherheitsprüfer aus und fragt bei einer Mitarbeiterin der Bäckerei Gutscheincodes ab. Dabei entsteht ein finanzieller Schaden.

Ein Unbekannter hat am Donnerstag eine Bäckerei in Günzburg mithilfe eines Telefonbetrugs um einen vierstelligen Betrag gebracht. Laut Polizei rief der Betrüger am Nachmittag in der Bäckerei an und gab an, eine Sicherheitsprüfung bezüglich der Guthaben- oder Gutscheinkarten durchzuführen. Hierzu sollte die Bäckerei-Mitarbeiterin die Codes der Karten telefonisch durchgeben. Die 54-Jährige glaubte dem unbekannten Anrufer und gab ihm die Codes über das Telefon durch. Insgesamt entstand dadurch ein finanzieller Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

