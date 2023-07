Günzburg

14:32 Uhr

Unbekannte brechen nachts in ein Geschäft in Günzburg ein

Die Polizei ermittelt nach einem nächtlichen Einbruch in ein Ladengeschäft in Günzburg.

Bei einem Einbruch in ein Geschäft in der Günzburger Bahnhofstraße machen Unbekannte Beute und richten Sachschaden an. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach einem Einbruch in ein Ladengeschäft in der Günzburger Bahnhofstraße ermittelt die Polizei. Demnach warfen die bislang unbekannten Personen zwischen Freitagabend, 18.20 Uhr, und Samstagfrüh, 8.45 Uhr, mit einem Stein die Glasscheibe der Eingangstür ein und verschafften sich so Zutritt zum Ladeninneren. Die Täterinnen oder Täter stahlen ein Laptop im Wert von etwa 800 Euro. Außerdem wurden mehrere verschlossene Pakete geöffnet. Der weitere Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)

