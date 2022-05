Unbekannte klauen in Günzburg Katalysator aus geparktem Auto

Für die Beschaffung von Ersatzteilen wählen Diebe illegale Wege: In Günzburg wird ein Katalysator von einem abgestellten Auto abgeschraubt.

Den Diebstahl eines wichtigen Fahrzeug-Bauteils will die Polizeiinspektion Günzburg aufklären. Vom 3. Mai bis 5. Mai wurden an einem grauen VW Polo, der auf einem Parkplatz in der Hauptstraße in Deffingen abgestellt war, der verbaute Katalysator sowie die dazugehörigen Lambdasonden entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem oder den unbekannten Tätern machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)