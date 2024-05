Unbekannter stiehlt Kupferkabel auf einer Baustelle

Ein Unbekannter hat einen Bauzaun in Günzburg demontiert und sich so Zutritt zu einer Baustelle verschafft. Der Diebstahlschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen hat sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einer Baustelle in der Reisensburger Straße verschafft. Laut Polizei demontierte er den angebrachten Bauzaun, wobei er diesen auch in Teilen beschädigte. Auf der Baustelle entwendete der Täter zwei Rollen mit je 500 Meter Kupferkabel. Hierdurch entstand ein Schaden in mittlerer vierstelliger Höhe. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter 08221/9190 zu melden. (AZ)