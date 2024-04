Unfall am Stadtberg: Neunjähriger fährt mit Fahrrad gegen Wand

Ein Bub musste am Dienstag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Er lenkte aus Unachtsamkeit mit dem Rad gegen eine Wand.

Ein Neunjähriger ist am Dienstag mit seinem Fahrrad zusammen mit seiner Mutter den Stadtberg hinuntergefahren. Aus Unachtsamkeit lenkte der Junge in die falsche Richtung und fuhr infolgedessen gegen eine Wand und stürzte. Das berichtet die Polizei Günzburg. Er zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Zur Abklärung der Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. (AZ)