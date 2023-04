Günzburg

06:30 Uhr

Was das Ehepaar Lachmann seit 50 Jahren verbindet

Plus Seit einem halben Jahrhundert leben Renate und Karl Lachmann als Ehepaar Seite an Seite. Wie sie sich kennengelernt haben.

Auf dem Volksfest 1969 sprang der berühmte Funke zwischen Renate und Karl Lachmann schon beim ersten Kennenlernen über. Rein zufällig kamen die beiden 21-Jährigen am gleichen Tisch im Zelt zum Sitzen und waren sich auf Anhieb sehr sympathisch. Dass dies der erste Schritt in die gemeinsame Zukunft zu zweit bis hin zur goldenen Hochzeit sein würde, war eine der vielen glücklichen Fügungen, die die beiden auf ihrem Lebensweg erleben durften.

Gut drei Jahre gingen der gelernte Elektriker aus Günzburg und die Büroangestellte aus Bächingen miteinander, bevor sie sich 1973 zur Heirat entschlossen, was damals die Voraussetzung war, um überhaupt gemeinsam eine Wohnung mieten zu können. Nach der standesamtlichen Trauung folgte zwei Tage später die kirchliche Trauung in der Hofkirche. An das große Fest mit den Vereinskameraden aus dem Trachten- und dem Fußballverein im Hirschen Leipheim erinnert sich das Jubelpaar gerne. Im Frühjahr 1985 entschied sich das Paar zum Kauf einer Doppelhaushälfte in der Therese-Huber-Straße.

