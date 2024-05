Weingenuss für einen guten Zweck in Günzburg geht weiter

Der Guntia-Wein mit Motiven der Günzburger Künstlerin Bettina Jauernig, den Robert Hopperdietzel verkauft, kommt gut an. Jetzt gab es die erste Spendenübergabe.

Seit September gibt es in Günzburg als Geschenkidee oder für den Genuss zu Hause Guntia-Wein bei Vineola am Marktplatz oder unter www.wir-in-guenzburg.de zu kaufen. Die drei Bio-zertifizierten Weine - bianco, rosato, rosso - bringen Sonne und Geschmack Italiens nach Bayerisch-Schwaben. Gleichzeitig zum Genuss geht ein guter Zweck mit jeder verkauften Flasche einher. 50 Cent gehen an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, und weitere 50 Cent an die Stiftung Ein Herz für Günzburg.

Bereits im ersten Jahr wurden von September bis Dezember 1088 Flaschen verkauft. Das bringt beiden Stiftungen jeweils 550 Euro ein. Die Trauben stammen zwar nicht von lokalen Hügeln, sondern von italienischen Weinbergen, doch umso heimischer sind die einzigartigen Etiketten. Die Günzburger Künstlerin Bettina Jauernig erschuf ehrenamtlich Kunstwerke, die potenzielle Käufer direkt ansehen. Barock angehaucht schauen lebendige Gesichter und bunte Farben von den Weinetiketten herunter. Grafik-Designerin Cecilia Botta brachte die Gemälde auf die Flaschen.

„Robert Hopperdietzel bekennt sich mit seinem Guntia-Wein nicht nur zum Wirtschafts- und Gastronomiestandort Günzburg, sondern setzt ein ganz besonderes Zeichen für ihn“, freut sich Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Unser Bild zeigt Hopperdietzel mit Oberbürgermeister Jauernig und Redaktionsleiterin Rebekka Jakob, welche die Spenden für Ein Herz für Günzburg und die Kartei der Not entgegennahmen. Die Aktion wird übrigens fortgesetzt - weiterhin sind die drei Weinsorten bei Vineola erhältlich und auch die Spenden für den guten Zweck werden weiter gesammelt. (AZ)