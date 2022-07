Wer hat eine Hilti-Säge in Günzburg gestohlen?

Aus einer Halle einer Zimmerei in Günzburg wurde eine Handkreissäge gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat.

Zwischen dem 27. Juni und dem 14. Juli ist in einer Zimmerei in der Ichenhauser Straße in Günzburg eine Säge gestohlen worden. Laut Polizeibericht war es eine Handkreissäge der Marke Hilti, die aus einer Halle entwendet wurde. Hinweise zur Tat und zum Täter oder zur Täterin nimmt die Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 entgegen. (AZ)