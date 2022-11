Günzburg

Wie geht es mit dem Café Kultbohne in Günzburg weiter?

Plus Seit Anfang Oktober hat das Café am Wätteplatz geschlossen. Entgegen manchen Gerüchten gibt Kultbohne seinen Standort in Günzburg aber nicht auf. Wie es weitergeht.

Von Felix Gnoyke

Knapp vier Jahre lang verkaufte das Gundremminger Start-up Kultbohne frischen Kaffee in der Günzburger Innenstadt. In einem kleinen "Coffeestore" am Wätteplatz wurden verschiedene Kaffeespezialitäten mit Bohnen aus der eigenen Rösterei angeboten, die selbst kreierten Kaffeesorten verkauft und entsprechende Kaffeemaschinen präsentiert. Obwohl das Unternehmen laut Gründer Richard Stetter in den vergangenen Jahren "stark gewachsen" ist, muss das Café vorerst schließen. Die Gründe sind vielfältig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

