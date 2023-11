Günzburg

06:00 Uhr

Wirtschaftsgespräch der Sparkasse: Ist Deutschland der "alternde Mann" Europas?

Plus Beim Wirtschaftsgespräch der Sparkasse Günzburg referierte Monika Schnitzer über Deutschlands Entwicklung und zieht zukunftsweisende Schlussfolgerungen.

Von Claudia Jahn

Die besorgniserregende Situation, in der sich die deutsche Wirtschaft befindet, bedingt durch die Wachstumsschwäche, den Fachkräftemangel, die restriktive Geldpolitik und den damit verbundenen Investitionsrückgang, war das einleitende Thema des Vortrags von Monika Schnitzer in dieser Woche im Forum am Hofgarten. Auf Einladung der Sparkasse Günzburg-Krumbach referierte die Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, kurz "Die fünf Wirtschaftsweisen". Aber es ging auch um die konjunkturpolitische Entwicklung in Deutschland, die Herausforderungen, mit denen die Wirtschaft derzeit konfrontiert ist und Möglichkeiten, diese zu überwinden.

Gerade diese Lösungsansätze sind für Daniel Gastl, den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse, von großer Bedeutung. Deutschland habe viele Stärken, über die zu wenig gesprochen werde. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seien aktuell sehr schwierig, dennoch sehe er ein großes Potenzial bei jungen und leistungsbereiten Menschen sowie vielen innovativen Unternehmen.

