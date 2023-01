Zwei Außenspiegel eines Autos werden in Günzburg beschädigt

Wenn beide Außenspiegel eines abgestellten Fahrzeugs beschädigt werden, war es wohl kein Missgeschick. Die Polizei sucht Zeugen zu einer Tat in Günzburg.

Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung in Günzburg. Im Zeitraum von Neujahr, 0.30 Uhr, bis 2. Januar, 12.30 Uhr, wurden an einem in der Reichenberger Straße abgestellten grünen Citroen beide Außenspiegel beschädigt. Die bislang unbekannten Personen verursachten dabei einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise zum Vorfall werden an die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 erbeten. (AZ)