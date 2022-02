Zwei Täter überfallen einen Mann auf dem Marktplatz in Günzburg

In der Nacht auf Samstag wird auf dem Marktplatz von Günzburg ein junger Mann von zwei Tätern überfallen und mit einem Messer bedroht. Sie erpressen Geld und flüchten.

Der Marktplatz von Günzburg wird am Samstag in den frühen Morgenstunden zum Tatort: Zwei Täter passen nahe einer Bar einen jungen Mann ab, bedrohen ihn mit einem Messer und erpressen so Bargeld. Dann flüchten sie. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Gegen 1.45 Uhr kam es im Bereich einer Bankfiliale und einer Cocktailbar auf dem oberen Marktplatz zu dem körperlichen Übergriff. Ein junger Mann wurde von zwei männlichen Tätern unter vorgehaltenem Messer zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Das Opfer händigte den Tätern einen mittleren zweistelligen Geldbetrag aus. Als sie noch mehr Geld von ihm forderten, konnte sich der Mann von den Tätern befreien und flüchten. Die ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Günzburg ergaben, dass die Cocktailbar Flaneur zum Tatzeitpunkt gut besucht war. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Neu-Ulm geführt, die nun Zeugen sucht: Wer hat sich zum fraglichen Zeitpunkt auf dem Marktplatz im Bereich der Cocktailbar aufgehalten? Zeugen des Übergriffs werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)