Auto nimmt Mopedfahrer die Vorfahrt: Mann wird leicht verletzt

Ein Autofahrer übersieht in Gundremmingen einen Mopedfahrer. Der stürzt und muss ins Krankenhaus gebracht werden.

An der Einmündung der Eichbrunnenstraße in die Hauptstraße in Gundremmingen ist am Dienstagnachmittag ein Unfall passiert, bei dem eine Person verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, missachtete gegen 15.40 Uhr ein Autofahrer die Vorfahrt eines Mopedfahrers. Der bremste noch, kam jedoch zu Fall und rutschte gegen den Wagen. Er kam mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. Während der Unfallaufnahme übernahm die Feuerwehr Gundremmingen die Absicherung der Unfallstelle. Es waren 15 Kräfte vor Ort. (AZ)