Baggerschaufel gestohlen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde eine Baggerschaufel von einer Baustelle in der Hauptstraße entwendet. Die Baustelle befindet sich am äußersten Ende des Gemeindebereichs Gundremmingen in Richtung Offingen. Die Schaufel hatte ein Gewicht von rund 100 Kilogramm. Zeugenhinweise werden von der Burgauer Polizei unter der Nummer 08222/96900 entgegengenommen. (AZ)