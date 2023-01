Haldenwang

vor 18 Min.

1,6 Millionen Euro: Sanierung des Kindergartens in Konzenberg ist zu teuer

Plus Für die Maßnahmen beim Kindergarten Mäusebär in Konzenberg müsste die Gemeinde Haldenwang tief in die Tasche greifen. Doch die sind dem Gemeinderat zu teuer.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Soll der Kindergarten Mäusebär im Haldenwanger Ortsteil Konzenberg überhaupt generalsaniert und erweitert werden, gibt es Einsparpotenzial oder sollen nur die notwendigsten Maßnahmen unternommen werden? In den vergangenen Sitzungen des Gemeinderats wurde immer wieder darüber diskutiert. Grundidee war – und das wurde in der Vergangenheit so beschlossen: Die Einrichtung soll in Sachen Ausstattung dem neu gebauten Kindergarten "Waldmäuse" in nichts nachstehen. Im Rahmen der Haushaltsberatungen vergangenen Jahres war zur Sprache gekommen, aufgrund der angespannten Haushaltslage, das geplante Projekt zu überdenken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen