Musikverein Haldenwang-Hafenhofen zeigt abwechslungsreiches Programm

So vielfältig wie die Musik beim Jahreskonzert ist auch das Engagement von Ehrenamtlichen beim Musikverein Haldenwang-Hafenhofen.

Ein abwechslungsreiches Programm war beim Jahreskonzert des Musikvereins Haldenwang-Hafenhofen im Bürgersaal des Rathauses Haldenwang geboten. Spannungsvoll war das Eingangsstück "Little Opening" von Thiemo Kraas. Eindrucksvoll setzte dieser die aufgeregte Atmosphäre zu Beginn eines Konzertabends in Noten. Danach erklommen die Musiker mühelos den höchsten Gipfel der Welt mit dem Stück "Mount Everest" von Rossano Galante, mal balladesk, mal marschierend und mal jubelnd. Eine ganz andere Palette von Klangfarben bot ein Medley von Wolfgang Wössner aus dem Musical "Mozart" von Michael Kunze und Sylvester Levay.

Blasmusik neu gedacht beim Musikverein Haldenwang-Hafenhofen

Bei zwei Stücken des Konzertabends verbanden sich böhmisch-mährische Blasmusik und neue Klänge. Inspiriert durch das Überwinden der Corona-Krise komponierte Martin Scharnagl das vitale Stück "Impuls", in dem ein Marschthema auf jazzige Nebenmelodien trifft. Bei "Musikanten mit Herz" von Alexander Pfluger verbinden sich Polka und Rock'n' Roll. Zwei weitere musikalische Genres rundeten den Konzertabend ab. In die Operette ging es mit der Barcarole aus "Hoffmanns Erzählungen" von Jacques Offenbach. Mit der Zugabe "Kein schöner Land" erklang die Bearbeitung eines Volksliedes.

Bei den Ehrungen durch den Allgäu-Schwäbischen Musikbund ASM zeigte sich, dass es eine große Treue zum Musikverein Haldenwang-Hafenhofen gibt und ein ebenso großes ehrenamtliches Engagement. Der ASM-Bezirksvorsitzende Robert Strobel zeichnete neun Musiker für Vereinsjubiläen oder langjährige Mitarbeit im Vorstand aus. Seit insgesamt 30 Jahren ist Martin Erber Mitglied dieses Gremiums, zunächst war er Jugendleiter, dann Beisitzer, seit 20 Jahren ist er 1. Dirigent. Dafür gab es auch ein besonderes Ehrenabzeichen des ASM.

Kapelle verdankt Gründungsmitglied Seppi Weishaupt viel

Außerdem wurde Josef "Seppi" Weishaupt in den Ruhestand verabschiedet. Weishaupt war Gründungsmitglied, Jugendleiter und Ausbilder in Personalunion. 1986 wurde er 1. Dirigent, 1997 gründete er die Jugendkapelle. Bis 2003 stand er den etwa 50 Musikern der Hauptkapelle und den etwa 30 Musikern der Jugendkapelle parallel vor. Dann übergab er die Hauptkapelle an Martin Erber. Der Jugendkapelle blieb er bis 2022 erhalten. Dann half Weishaupt mit, die Jugendarbeit durch die Gründung des Musikforum Notissimus – zusammen mit drei anderen Vereinen – auf neue Beine zu stellen.

Geehrt wurden Martin Erber (30 Jahre im Vorstand und 20 Jahre als Dirigent), Thomas Kottmayr (25 Jahre), Andrea Fluhr (20 Jahre im Vorstand), Robert Hins (25 Jahre), Wolfgang Erber (15 Jahre im Vorstand), Christina Haltmayer (20 Jahre), Margot Erber (40 Jahre), Katharina Briegel (15 Jahre) und Daniel Schneider (zehn Jahre im Vorstand). (AZ)