Martina Rosenbergers Werkstatt ist ein seltenes Schmuckstück in Krumbach

Plus Das Handwerk wird unterschätzt, findet die Krumbacherin. Ihr war klar, dass sie einen kreativen Beruf ausüben würde – und dass es immer Handwerker brauchen würde. Folge 2.

Von Nadine Ballweg

In unserer Mini-Serie stellen wir verschiedene Handwerksberufe vor. In einer Audio-Slideshow kommen die Protagonisten selbst zu Wort und erzählen, was das Handwerk für sie und die Gesellschaft bedeutet. (Nur für Print: Über den QR-Code am Ende des Artikels kommen Sie direkt zur Audio-Slideshow.)

Um sein Handwerk wirklich gut zu beherrschen, reicht es manchmal nicht aus, alle nötigen Disziplinen und Techniken zu meistern. Natürlich hilft es ungemein, auf das eigene Können zu vertrauen. Fragt man Martina Rosenberger aus Krumbach, ist es damit aber noch nicht getan. Die Meistergoldschmiedin setzt in ihrem Beruf viel auf Köpfchen. Und auf das Herzblut, das sie in ihre Schmuckstücke steckt.

