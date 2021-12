Auto auf Parkplatz in Ichenhausen angefahren und geflüchtet

Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise eine Unfallflucht in Ichenhausen gesehen haben. Diese hat sich auf dem Parkplatz einer Tankstelle ereignet.

Die Polizei in Günzburg ermittelt eine Unfallflucht, die sich in Ichenhausen im Zeitraum vom 3. Dezember, 18 Uhr, bis zum folgenden Abend gegen 20 Uhr auf dem Parkplatz einer Tankstelle in der Krumbacher Straße ereignete. Dort wurde ein schwarzer BMW angefahren und beschädigt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Unfallflucht in Ichenhausen: Polizei sucht Zeugen

Die bislang unbekannten Unfallverursacher entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)