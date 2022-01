Autofahrer missachtet Vorfahrt in Ichenhausen

Auf einer Kreuzung in Ichenhausen kam es zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Die Polizei meldet einen Schaden von rund 4500 Euro.

Zu einem Unfall mit Sachschaden ist es am Montagabend in Ichenhausen gekommen. Ein 47-Jähriger bog mit seinem Auto von der Ludwigstraße in die Vordere Ostergasse ab. Hierbei missachtete er laut Polizeibericht die Vorfahrt eines von rechts auf der Ludwigstraße kommenden vorfahrtsberechtigten Autos, das von einer 57-Jährigen gefahren wurde.

Bei dem Zusammenstoß auf der Kreuzung wurden die Autos beschädigt

Im Kreuzungsbereich kam es zwischen beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß bei dem ein Sachschaden von ungefähr 4500 Euro entstand. (AZ)