Autofahrerin hatte in Ichenhausen 1,1 Promille Alkohol im Blut

Die Polizei stoppte in Ichenhausen die Fahrt einer angetrunkenen Frau. Sie hatte so viel Alkohol im Blut, dass sie ihren Führerschein abgeben muss.

Eine Fahrt unter Alkoholeinfluss beendeten aufmerksame Polizeibeamtinnen und Beamte der Inspektion Günzburg. Am Mittwochabend fiel ihnen ein Fahrzeug in der Günzburger Straße auf, hielten dieses an und kontrollierten dessen Fahrerin. Im Verlauf der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass die Fahrerin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Alkoholwert von mehr als 1,1 Promille. Daraufhin wurde bei der Frau eine Blutentnahme veranlasst. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (AZ)