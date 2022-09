Betrunkener Radfahrer in Ichenhausen unterwegs

Mit mehr als 1,7 Promille war ein Radfahrer am Samstagmorgen in Ichenhausen unterwegs. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Am frühen Samstagmorgen führte eine Streife der Polizeiinspektion Günzburg in Ichenhausen bei einem 48-jährigen Radfahrer eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der Mann alkoholisiert war. Eine erste Überprüfung ergab laut Polizei einen Alkoholwert von mehr als 1,7 Promille. In einer Günzburger Klinik wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. (AZ)